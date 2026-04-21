Ｆ１メルセデスで内紛が起きると元レッドブルアドバイザーのヘルムート・マルコ博士が指摘した。スペイン紙「マルカ」が報じた。メルセデスは今季ルール改正で各チームが苦しむ中でも３戦全勝。初戦オーストラリア・グランプリ（ＧＰ）でジョージ・ラッセル（英国）が優勝し、第２戦の中国ＧＰ、第３戦の日本ＧＰをキミ・アントネッリ（イタリア）が制覇した。同紙も「メルセデスがドライバーズとコンストラクターズの両方で圧