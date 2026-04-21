20日、ロンドンで記者会見するアムネスティ・インターナショナルのカラマール事務総長（共同）【ロンドン共同】国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは21日、世界の人権状況をまとめた年次報告書を発表した。他国への侵攻や攻撃を続けるトランプ米大統領やロシアのプーチン大統領、イスラエルのネタニヤフ首相を名指しし「大規模な破壊や抑圧、暴力によって、経済的や政治的な支配のために征服行為に及んだ」と非難した