ロッテオンラインショップ限定の「浮世絵ビックリマンチョコ60個セット 特別シールホルダーおまけ付き」が、4月21日（火）12時00分〜4月23日（木）23時59分の期間に抽選販売される。【写真】表紙もかっこいい！特別仕様のシールホルダー■6000セット限定今回発売される「浮世絵ビックリマンチョコ60個セット 特別シールホルダーおまけ付き」は、「浮世絵ビックリマンチョコ」2箱に特別シールホルダー1冊が付いた6000セット限