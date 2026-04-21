韓国では、特別な理由もなくフランチャイズ店舗で受付をしていた店員を暴行した女性の動画が拡散している。最近、オンラインコミュニティには、ある女性が飲食店「マムズタッチ」のレジカウンターで店員に暴行を加える動画が拡散している。この女性はカウンターで受け取ったトレーをひっくり返した後、店員の顔に手をあげた。男性店員が「警察に通報したので待つように」と言って女性を制止すると、女性はこの男性店員を突き飛ばし