今のヘアスタイルにマンネリを感じたら、肩につく長さの「大人ボブ」に挑戦してみましょう。定番のボブや少し長めのロブスタイルなど、絶妙なレングスを生かしたアレンジで、グッと垢抜けた印象を手に入れられるかもしれません。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人に似合うボブスタイルをご紹介します。 オシャレさが引き立つ切りっぱなしロブ こちらは長めの切りっぱなしボブです。艶のあるグレー