AV監督の村西とおる氏が20日、Xを更新。京都府南丹市の男児遺体遺棄事件をめぐるテレビ局の報道姿勢について、苦言を呈した。京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして父親の会社員安達優季容疑者（37）が同府警に死体遺棄の疑いで逮捕された事件に関しては最近、各局のニュース番組や情報番組が多くの時間報じている。村西氏はこうした状況をうけ「TV局は朝から