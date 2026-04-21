２１日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」では、「いざという時のための知恵」をテーマに、スマホ紛失、車の事故が起こった際の対処法を特集。そこで連日、メディアに出ずっぱりの元埼玉県警の防犯アドバイザーが登場し、ネットも「忙し過ぎる」などの声が上がった。この日はスマホ紛失、車の事故など、もしもの事態に見舞われたときの対処法を専門家を招いて解説した。その中で、スマホを紛失した際に注意すべきことを、デジタ