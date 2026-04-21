21日正午まえ、東京・文京区にある東京ドームシティで、アトラクションの点検作業中に作業員が転落して挟まれる事故があり、現在も救出活動が続けられています。東京ドームなどによりますと、21日正午まえ、文京区後楽にある「東京ドームシティアトラクションズ」の遊具「フライングバルーン」で、作業員が、転落して挟まれる事故がありました。作業員は「フライングバルーン」の点検作業をしていた際に、誤って転落し挟まれたとみ