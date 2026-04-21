１月に８６歳で亡くなった将棋界のレジェンド・加藤一二三九段に「名誉十段」を追贈すると２１日、日本将棋連盟が発表した。加藤九段にとって、初タイトルが竜王戦の前身である「十段」であり、称号への思い入れや高みを目指し続けた姿勢を顕彰するため、特例の名誉称号を贈呈することを決めた。２０１６年１２月２４日に当時１４歳だった藤井聡太四段のデビュー戦の相手を務めた加藤九段。竜王戦６組の舞台だった。棋士として