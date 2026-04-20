メキシコ当局は18日にメタンフェタミン関連施設2カ所を捜索した。この翌日に作戦に参加した在メキシコ米国大使館の職員2人とメキシコ人の捜査員2人が、交通事故のために死亡した/Government of the State of Chihuahuaメキシコ市（CNN）メキシコのチワワ州で19日、在メキシコ米国大使館の職員2人とメキシコ人の捜査員2人が、交通事故のために死亡した。当局によると、4人は麻薬製造施設の摘発作戦を終えて戻る途中だった。チワワ州