【ニューヨーク＝木瀬武】米アップルは２０日、ティム・クック最高経営責任者（ＣＥＯ）の後任に、ハードウェア部門のジョン・ターナス上級副社長が就任すると発表した。クック氏は会長となる。トップの交代は１５年ぶり。９月１日付。