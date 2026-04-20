楽天モバイルがプラチナバンド対応のオリジナルモバイルルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」を一時販売停止！楽天モバイルが移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）に対応する楽天回線対応製品として今年3月に発売した5G対応モバイルルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G（型番：J21W005）」（Fuyu Precision Component製）の販