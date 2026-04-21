お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃん、良ちゃんが１８日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。この日は、キングオブコント２０２１王者で、約３０キロ大幅減量でも話題の空気階段・鈴木もぐらがゲスト出演。良ちゃんはスリムになったもぐらの姿に改めて驚がく。「肩が（細い）…」と話し、金ちゃんは「リュック背負えないだろ？」と笑わせた。もぐらは「（減量は）３１キロ