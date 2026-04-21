五泉市の阿賀野川で21日、小型船が転覆する事故がありました。この事故で、救助された60代の男性1人が病院へ搬送されましたが、意識不明の状態ということです。2人も救助後に、搬送されたということですが会話ができる状態ということです。現場は五泉市高山の磐越自動車道が通る橋の下付近で、小型船が転覆したということです。小型船には3人が乗っていて、うち2人は中州に避難も、1人が流されその後、3人とも救助されました。警察