最近、台湾の番組に復帰したク・ジュンヨプの義妹・徐熙娣（シュー・シーディー）が、姉である故徐熙媛さんを見送ってから過ごしてきた苦しい日々について打ち明けた。20日（現地時間）、台湾メディアETトゥデイなどによると、徐熙娣は最近、台湾のあるバラエティー番組の収録で、姉の死後、「長い間、私の人生は空白だった。自分が何をしているのかさえ分からないほど、途方に暮れていた」と告白した。特に徐熙ः