レッドソックスの苦境が、またひとつ別の矛盾をあぶり出した。１９日（日本時間２０日）、本拠地フェンウェイ・パークでのタイガース戦に２―６で敗戦。先発したギャレット・クロシェ投手（２６）は５回７安打５失点で今季３敗目を喫し、チームは８勝１３敗でア・リーグ東地区最下位タイに沈んだ。６年１億７０００万ドル（約２７０億円）で長期契約を結んだ左腕が波に乗れない一方、別の高額戦力もまた宙に浮いたままだ。米メ