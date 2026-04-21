月収100万超えの謎「ブルーカラー・ビリオネア」という言葉が注目を集めている。これは、建設、製造、物流などいわゆる“ブルーカラー”と呼ばれる労働の分野で大金を稼ぐ人たちを指す言葉だ。“キツイ割に稼げない”というイメージを持たれがちだが、近年では人手不足の影響もあり、この分野の賃金が上昇傾向にあるようだ。その中でも、とりわけ“ビリオネア”が増えている業界がタクシーだ。物流、建設、製造分野の求人サイト「