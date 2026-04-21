米メディアが伝えたカウンセル監督の言葉「1つのチームだけが…」米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は、選手登録上「二刀流選手」という他に例のないポジションに置かれる。ただこれがドジャースだけに有利に働くものだとして、球界内から不公平だとの声が上がっている。カブスのクレイグ・カウンセル監督は20日（日本時間21日）、試合前にこのルールについて口を開いた。特定の選手が投手枠に含まれない現行制度を「奇妙」