次期フォルダブルスマホ「motorola razr 70」および「motorola razr 70 ultra」が登場へ！Lenovo Group傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）は20日（現地時間）、同社が展開する「motorola razr」ブランドの縦開き型の次期フォルダブルスマートフォン（スマホ）「motorola razr 70（型番：XT2657-*）」および「motorola razr 70 ultra（型番：XT2655-*）」をグローバル市場にて現地時間（GSM）の2026年4月29日（水）に発表す