メ～テレ（名古屋テレビ） 中日ドラゴンズの前の監督、立浪和義さんが総監督を務める少年野球クラブが設立され、きのう、名古屋で記者会見が開かれました。 立浪さんは記者会見で「目的は子どもたちに野球を楽しんでもらう。野球を通じていろんなことを学んでもらう。そこに何か貢献できるかなということで、スタートをします」とチーム立ち上げへの思い語りました。 立浪さんが総監督を務める「負け