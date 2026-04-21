4月18日、19日の日程でオーストラリア・メルボルンを訪問した小泉進次郎防衛大臣（44）。その後、SNSで同国のリチャード・マールズ副首相兼国防大臣（58）との会談など、訪問中の成果を報告したのだが、投稿に用いた「表現」が波紋を広げている。小泉氏は18日にマールズ氏と会談。海上自衛隊の「もがみ」型護衛艦をベースにしたオーストラリア海軍の新型艦を共同開発する契約が締結されたことなどを踏まえ、小泉氏は会談後の会見で