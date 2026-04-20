「会社を辞めれば、すべてが自由になる」--そう信じてFIREを達成した増田陽一さん（42歳・仮名）。投資で資産を築き、夢にまで見た早期リタイア生活が始まりました。しかし待っていたのは、想像とはまったく違う現実でした。会社を辞めたのに、気づけば以前より身動きが取れなくなっている……。なぜ彼は「会社員最高！」と叫ぶことになったのでしょうか。本記事では、FIREの隠れた留意点とその対処法について、FPの青山創星氏が解