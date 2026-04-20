連日報道されている京都府南丹市の安達結希君の遺体遺棄事件。3月23日の行方不明事件からはじまり、4月13日の遺体発見から1週間が経過しようとしている。 容疑者である父親は16日に逮捕され、事件も解決に向かっている現在だが、一部で心配されていることがある。それは南丹市の「観光業」への影響だ。 南丹市は京都駅から45分程度で到着する地域で、清水寺や金閣寺など著名な古刹（こさつ）こそ存在しないが、古の京都を感じ