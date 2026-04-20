お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）が19日放送のテレビ放送系「ゴッドタン」（日曜前1・50）に出演。昨年11月に破局を発表した「蛙亭イワクラ（36）との交際について言及した。伊藤はひげのない姿で登場。劇団ひとりから「髭がなくなってるのよ〜！何で？別れたりとかあったから？」と聞かれると「別れたり以外にも、いいことがひとつも…。と言い、炎上した「Xも撤退しましたんで。今年は髭もそって、Xもやめて