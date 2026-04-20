京都府南丹市で、同市立園部小学校の安達結希さん（11）の遺体が遺棄され、死体遺棄の疑いで父親の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件。週刊女性編集部は、容疑者の逮捕前に親子の“不協和音”を耳にしていた――。【写真】結希くんが「よく可愛がっていた」犬のハチ容疑者が結希さんを殴る死体遺棄容疑で逮捕された優季容疑者は、殺害を認める供述もしている。3月23日に行方不明になって以降、遺体が見つかるまで捜索ビラ