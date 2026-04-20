povo 認定中古スマホが販売開始！価格の上昇による中古ニーズの高まりでKDDIおよび沖縄セルラー電話、KDDI Digital Life、Assurant Japanは20日、オンライン専用の携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）においてスマートフォン（スマホ）の高機能化や製品価格の上昇を受けて高まっている品質が保証された中古スマホへの需要に対応するために「povo 認定中古スマホ」の提供を2026年4月20日から開始するとお知らせして