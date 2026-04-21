三重の「ベビースター」と愛知の「グリーン豆」。東海が誇るお菓子同士が、まさかの相互コラボを発表しました。新たに登場するのは、「グリーン豆（ベビースターラーメンチキン味）」と「ベビースターラーメン（グリーン豆入りコクうまチキン味）」という、どう考えても気になる2商品。4月20日より全国のスーパーマーケットなどで期間限定で同時発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■東海エリア発