「水道料金が10万請求きてて、普段4000円くらいなのでさすがに水漏れ検査した結果――」【写真】10万円以上！？水道料金の高額な請求書北海道在住で、声楽家・声楽講師として活動するみわつぁんこと三輪主恭（かずやす）さん（@mikka_zzz）。水道料金が思わぬ高額になり、慌てて水道管の検査を依頼したところ、なんと水漏れが発覚したといいます。しかし、その際に検査員のユーモアのある一言に癒されるヒトコマもあったとか――。