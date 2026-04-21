俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00ほか）の第15回「姉川大合戦」が19日に放送され、藤堂高虎（佳久創）が初登場し、大きな反響を呼んだ。【写真あり】「オーラが別格」と話題の新キャスト本作は大河ドラマ第65作。戦国時代の中心で、豊臣秀長（小一郎）と兄・秀吉（藤吉郎）が強い絆で天下統一を成し遂げる姿を描く。歴史に「if」はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家は安泰