◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年4月20日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で右前打を放ち、連続試合出塁を52試合に伸ばして“ベーブ・ルース超え”を果たした。2−1の3回、先頭で第2打席を迎えると、2ボール2ストライクからの5球目、低めチェンジアップに上手くバットを合わせ、右前に運んだ。これで52試合連続出塁と