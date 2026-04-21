仲介国のパキスタンでは、アメリカとイランの戦闘終結に向けた2回目の対面協議に向けた準備が進んでいます。現地から中継です。パキスタンの首都・イスラマバードです。後ろに見える白い建物が協議の開催場所とみられるホテルです。周辺の道路はバリケードで封鎖されていて、1万人を超える治安要員が動員されるなど、厳戒態勢となっています。現地にはすでにアメリカ軍の輸送機が到着し、先遣隊が入ったとみられています。また、最