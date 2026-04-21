お笑いトリオ、パンサー向井慧（40）が21日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。ネット広告の「閉じる」マークにあきれた。この日のメールテーマは「なんなん？」。リスナーから「ネット広告の閉じる場所が間違い探し並みに見つけられない」と最近不満に思っていることについて意見が寄せられた。火曜パートナーのココリコ田中直樹が「『閉じる』のマーク、本当かくれ