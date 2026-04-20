自分に合うパンツに出会えなくて、気づいたら何年も同じものを穿いている……。そんな低身長さんにおすすめのアイテムが、【GU（ジーユー）】から登場！ 今っぽいシルエットのバレルパンツは、低身長さんも穿きやすいレングス。春コーデの一軍として活躍してくれるはず。 バランス良く決まるアンクル丈パンツ 【GU】「バレルアンクルパンツ」\2,990（税込） 足元に抜け感を与えてくれるアンクル丈パ