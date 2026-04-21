家電量販店のノジマは21日、日立製作所傘下で国内の白物家電事業を手がける日立グローバルライフソリューションズ（GLS）の買収を検討していると発表した。大手ブランドを傘下に収め、家電事業を拡大する。ノジマは21日に開催する取締役会で買収案を議論する。日立は近年、鉄道やエネルギー関連といった安定的に収益を得られる事業に注力する戦略を進め、デジタル技術の活用も重視している。事業再編の一環で、売りきりのビジ