韓国・釜山の宿泊施設で、日本人男性が中国人観光客の女性の所持品に尿をかけたなどとして、韓国の警察が捜査していることが分かりました。地元警察によりますと、今月15日、韓国・釜山のゲストハウスで、「日本人男性が同じ部屋の中国人女性のベッドや所持品に排尿をした」などと通報がありました。警察官が駆け付け事情を聞いたところ、日本人男性は賠償の意思を示したということです。また、中国人の女性は「男性から身体の一部