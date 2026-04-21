韓国・釜山の宿泊施設で、日本人男性が中国観光客の女性の所持品に尿をかけたなどとして、韓国警察が捜査していることが分かりました。地元警察によりますと、今月15日、韓国・釜山のゲストハウスで、「日本人男性が同じ部屋中国人女性のベッドや所持品に排尿をした」などと通報がありました。警察官が駆け付け事情を聞いたところ、日本人男性は賠償の意思を示したということです。また、中国人の女性は「男性から身体の一部