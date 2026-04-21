日々の生活の中で、ちょっとした親切が裏目に出たり、期待した反応が返ってこなかったりしてモヤモヤすることは誰にでもある。エレベーターでの見知らぬ人とのやり取りも、そんな日常の縮図と言えるかもしれない。ガールズちゃんねるに4月中旬、「エレベーターを降りる時に他人が「開」を押して先に行かせてくれたときにお礼言わないですか？」というトピックが立ち、さまざまな意見が飛び交った。お礼も会釈も一切なしで「イラッ