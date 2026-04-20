戦火から守るために刀身に塗られていた漆を研ぎ落とし、約80年ぶりに輝きを取り戻した宝刀「村正」が、三重県の桑名市博物館で展示されています。展示されているのは、桑名を拠点に活躍した刀工村正が手掛け、桑名宗社に奉納された二振りで、戦時中には刀身に漆を塗って戦火から守られました。長らく漆が塗られたまま保存されてきましたが、去年までにいずれも漆が研ぎ落とされ、美しい刀身の姿がよみがえりました。いずれも三重県