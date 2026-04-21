アメリカのタイム誌が恒例の「世界で最も影響力のある100人」を発表した。2026年版となる今回のリストには日本と韓国からも女性が選出されたが、その顔ぶれは極めて対照的なものとなった。今回、日本からは高市早苗首相、韓国からはBLACKPINKのジェニーが選ばれた。世界が日韓両国に対して抱いている「影響力」の質が、いかに異なっているかを浮き彫りにしている。【画像】あからさまな露出も…ジェニー、“R-18描写”ドラマ出演4