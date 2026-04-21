女優の新山はるの（32）が21日、自身のインスタグラムを更新。俳優の祁答院（けどういん）雄貴（38）との結婚を発表した。ともに大ヒットした真田広之主演の米配信ドラマ「SHOGUN将軍」に出演していた。新山は「We got married」（結婚しました）と書き出し「お世話になっております皆様へ。この度、入籍いたしました。お互いに支え合いながら、仕事にも一層精進して参ります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と連