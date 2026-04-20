Photo: SUMA-KIYO iPhone 12シリーズ以降、充電器が付属しなくなりました。そのため、iPhoneを最新モデルに買い替えても、手元にある古い充電器をそのまま使い続けているという方が多いのではないでしょうか。ただ、ふとした瞬間に「せっかく最新モデルにしたのに、古い充電器で本当に効率よく充電できているのかな？」なんて不安が頭をよぎることはありませんか？充電中のステータスを液晶