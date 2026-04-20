札幌・中央警察署は2026年4月19日、暴行の疑いで札幌市中央区に住む無職の男（36）を現行犯逮捕しました。男は19日午後8時前、札幌市中央区北5条西4丁目にある百貨店内の通路で、従業員の男性（51）の顔面を殴打する暴行を加えた疑いが持たれています。「店内のルールを守るように注意したら殴られた」と被害にあった男性から110番通報があり、事件が発覚。警察によりますと男性は、客として百貨店を訪れていた男に対し、テ