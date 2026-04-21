元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が２１日、虫垂炎で手術し、入院していることを報告した。菊間氏はインスタグラムで「虫垂炎になりまして、昨晩緊急手術で、そのまま入院しております。お仕事関係の皆様、個別に連絡はさせて頂いておりますが、多大なるご迷惑をおかけして申し訳ありません」と公表。「ほぼ３０年ぶりの入院、人生初手術。いわゆる盲腸ということで、大したことはないと思いつつ、術後も痛みや