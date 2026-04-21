女優の三吉彩花が２０日、自身のインスタグラムで黒と水色基調の花柄タトゥーを公開し、反響を呼んでいる。三好は６月の誕生日で３０歳を迎える。インスタでは英字で投稿。「３０歳で人生の新たな章を始めようと思った時、タトゥーが頭に浮かびました。それは、自分らしく生きるという決意のあかしです」と切り出す。自身のタトゥーについて「私の生き方を背後から支えてくれる、もう一人の私です。デザインの美しさだけで