日本史上最大の一戦は短期決戦か――。ボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）の挑戦を受ける４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）が２０日、横浜市内で公開練習を行った。大橋ジムの大橋秀行会長は試合展開について「１ラウンド（Ｒ）で動きますね」と、初回から打ち合いになる可能性を予想した。この階級では標