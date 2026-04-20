フジテレビ「ぽかぽか」が２０日、放送され、ＭＣの１人、フリーアナウンサーの神田愛花（４５）が「後輩」にイラッとした出来事を明かした。神田は２００３年にＮＨＫに入局。１２年にフリーに転身した。横澤夏子が『同僚のイラッとする行動』を再現ＶＴＲで熱演。神田は「「３位（『秒で人格が変わる女』）は私はされたことがあって」と切り出し、「お手洗いですれ違った後輩が、無視するのよ、あいさつ。お手洗いを出た瞬