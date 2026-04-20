レバノン南部でイスラエル兵がキリスト像を破壊している様子だとしてXに投稿された画像（共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は20日、レバノン南部で展開している兵士がキリスト像を損壊したと発表した。「事態を重く受け止め、関係者に適切な措置を講じる」としている。兵士がハンマーのようなものでキリスト像の頭部を破壊する画像がソーシャルメディアで拡散し、波紋を広げている。キリスト像は地面に逆さまの状態で置か