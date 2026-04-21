『飽きた』は脳の疲れのサイン！集中力が切れる仕組みと正しい休憩のタイミング 「飽きた」と感じたら休憩を なぜ「飽きた」と感じるのか？脳科学で読み解く集中力の正体 特定の神経回路を酷使すると脳は「ストップ」をかける １つの作業に没頭していたものの、なんとなく飽きてきて集中力が途切れてしまったという経験は誰しもあるのではないでしょうか。 この「飽きてきた」という感覚こそ、脳が最初に出す「疲れ」