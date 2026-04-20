私って面倒臭い？▶▶この作品を最初から読む高校時代からの友人、このみ、エリ、ゆみ。それぞれ違った生活を送る33歳の3人は、さまざまな思いを抱きながら交流を続けています。勤めるネイルサロンでいつの間にか最年長になった33歳のこのみは、スライド式に店長に。結婚願望がないと言っていた元カレは結婚合コンの誘いもあまりなくなり、「仕事でもプライベートでも必要とされることはもうないの？」と思ってしまい