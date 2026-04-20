私って面倒臭い？▶▶この作品を最初から読む高校時代からの友人、このみ、エリ、ゆみ。それぞれ違った生活を送る33歳の3人は、さまざまな思いを抱きながら交流を続けています。勤めるネイルサロンでいつの間にか最年長になった33歳のこのみは、スライド式に店長に。結婚願望がないと言っていた元カレは結婚、合コンの誘いもあまりなくなり、「仕事でもプライベートでも必要とされることはもうないの？」と思ってしまい