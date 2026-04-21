なぜ今、Z世代は出世を望まなくなったのか――。その理由を探ると、「責任ばかり増えて報われない」「プライベートを守りたい」といった切実な声が浮かび上がる。上司世代の働き方を見てきたからこそ、同じ道を選ばないという判断。やる気がないわけではない彼らが、本当に求めている働き方とは何か？【写真】この記事の写真を見る（2枚）ここでは、Z世代分析のトップマーケター・長田麻衣氏の著書『ほめられると気まずすぎて