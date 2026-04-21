韓国で世代を重ねるごとに「休止青年」が増加し、初就職までにかかる期間も次第に長くなっていることがわかった。【関連】仕事に満足できない、人を信頼できない、将来に悲観的…閉塞感漂う韓国青年のリアル4月20日、韓国経営者総協会が発表した「若者の雇用創出のための改善課題」によると、2024年時点での1995〜1999年生まれの「休止」人口（当時25〜29歳）が計21万7000人に上った。20年前の2004年当時、1975〜1979年生まれの「